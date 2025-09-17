Balade vélo Au coeur de la forêt à Saint-Sever-Calvados Saint-Sever-Calvados Noues de Sienne

Balade vélo Au coeur de la forêt à Saint-Sever-Calvados

Saint-Sever-Calvados 1 Place de la Mairie Noues de Sienne Calvados

Début : 2025-09-17 14:00:00

fin : 2025-09-17 16:30:00

2025-09-17

Sortie à vélo encadrée à destination du tout public, circuit de 24,5km. Départ de la Mairie de Noues de Sienne. Non adapté aux vélos de route. Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme. Possibilité de louer un vélo à la Maison du vélo de Vire. Goûter convivial à l’arrivée.

Saint-Sever-Calvados 1 Place de la Mairie Noues de Sienne 14380 Calvados Normandie +33 2 31 66 28 50 o.faudet@paysdevire-tourisme.fr

English : Balade vélo Au coeur de la forêt à Saint-Sever-Calvados

Supervised bike ride for the general public, 24.5km circuit. Departure from Noues de Sienne town hall. Not suitable for road bikes. Registration required at the Tourist Office. Possibility of renting a bike at the Maison du vélo in Vire. Convivial snack on arrival.

German : Balade vélo Au coeur de la forêt à Saint-Sever-Calvados

Betreute Radtour für alle Altersgruppen, 24,5 km lange Strecke. Start am Rathaus von Noues de Sienne. Nicht für Straßenfahrräder geeignet. Nach Anmeldung beim Fremdenverkehrsamt. Möglichkeit, ein Fahrrad im Maison du vélo de Vire zu mieten. Geselliger Imbiss am Ziel.

Italiano :

Giro in bicicletta sorvegliato per il pubblico, circuito di 24,5 km. Partenza dal municipio di Noues de Sienne. Non adatto alle biciclette da strada. Iscrizione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo. Le biciclette possono essere noleggiate presso la Maison du vélo di Vire. Merenda conviviale all’arrivo.

Espanol :

Paseo en bicicleta supervisado para el público en general, circuito de 24,5 km. Salida desde el ayuntamiento de Noues de Sienne. No apto para bicicletas de carretera. Inscripción obligatoria en la Oficina de Turismo. Se pueden alquilar bicicletas en la Maison du vélo de Vire. Aperitivo en la meta.

