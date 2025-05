Balade vélo – rue de Callac Carhaix-Plouguer, 17 mai 2025 14:00, Carhaix-Plouguer.

Finistère

Début : 2025-05-17 14:00:00

fin : 2025-05-17 17:00:00

2025-05-17

8km à parcourir le long de la voie verte le samedi 17 mai 2025 de 14h à 17h.

En famille, seul ou entre amis, partez à la rencontre de la faune locale et explorez les effets de nos déplacements sur la nature!

Rendez-vous au parking du lidl à Carhaix.

Animation gratuite!

Pour plus d’informations et inscription: 06.07.04.26.89

Mail: poher@wimoov.org .

rue de Callac Lidl Parking

Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 6 07 04 26 89

