Balade vélo commentée Châteauneuf-du-Faou

Balade vélo commentée Châteauneuf-du-Faou samedi 20 septembre 2025.

Balade vélo commentée

Quai Jean Guivarc’h Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Le samedi 20 septembre:

Balade commentée gratuite à vélo le long du canal de Nantes à Brest, de Châteauneuf à Pont-Pol (9 km)

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, Daniel Bouër (chateauneuvien d’origine, professeur retraité, auteur d’un DES d’histoire géographie sur le canal) organise une balade commentée à vélo de Châteauneuf à Pot-Pol le samedi 20 septembre.

Au fil des étapes:

histoire du canal;

les ardoisières (halte à « l’eau verte »; le Rick en St-Goazec, Pont-Coblant)

-la vie à Châteauneuf dans les années 1950-1960 (les baignades dans le canal, l’hôtel Bellevue, le CEG, les pardons…)

-le château de Trévarez;

l’évolution de l’agriculture (premiers champs de maïs, les pommes de terre de sélection…)

-la pêche et la quasi-disparition du saumon et de l’anguille;

-le train « patates » Plouescat- Châteauneuf-Pont-Pol-Rosporden.

Informations pratiques:

gratuité,

départ à 14h30 à Châteauneuf, quai J. Guivarc’h (en amont des ponts, parking face au restaurant),

durée environ 3h,

maximum: une vingtaine de participants,

donc inscription obligatoire à l’office de tourisme (téléphone et courriel) ou auprès de Daniel Bouër ( 02 98 98 92 32 76- 06 86 24 10 31 daniel .bouer@gmail.com),

en cas d’intempérie, report de la balade au lendemain dimanche 21 (indiquer la disponibilité lors de l’inscription),

-la balade- tranquille: ce n’est pas une épreuve cycliste- se fera sous la responsabilité entière des participants .

Quai Jean Guivarc’h Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 92 32 76

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Balade vélo commentée Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2025-08-26 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou