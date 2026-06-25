Balade vélo gourmande Les légumes du Logis EARL LOGIS DE MORTIER Val-d’Auge mardi 21 juillet 2026.

Val-d’Auge

Balade vélo gourmande Les légumes du Logis

EARL LOGIS DE MORTIER Anville Val-d’Auge Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 15:45:00

fin : 2026-07-21 18:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Venez découvrir le terroir local avec une balade à vélo qui vous fera passer par deux producteurs locaux, les Légumes du Logis et David Ramnoux.

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EARL LOGIS DE MORTIER Anville Val-d’Auge 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 62 22 leslegumesdulogis16170@gmail.com

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English :

Come discover the local region on a bike ride that will take you past two local producers, Les Légumes du Logis and David Ramnoux.

L’événement Balade vélo gourmande Les légumes du Logis Val-d’Auge a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Rouillacais