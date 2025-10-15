Balade vélo La Vallée de la Druance à Condé en Normandie Office de Tourisme Condé-en-Normandie

Balade vélo La Vallée de la Druance à Condé en Normandie

Office de Tourisme 27 Avenue de Verdun Condé-en-Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15 14:00:00

fin : 2025-10-15 16:30:00

Date(s) :

2025-10-15

Sortie à vélo encadrée à destination du tout public, circuit de 28km. Départ Office de Tourisme, 27 Avenue de Verdun. Accessible VTT, VTC, VAE et vélos de route. Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme. Possibilité de louer un vélo à la Maison du vélo de Vire. Goûter convivial à l’arrivée.

Office de Tourisme 27 Avenue de Verdun Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie +33 2 31 66 28 65 o.faudet@paysdevire-tourisme.fr

English : Balade vélo La Vallée de la Druance à Condé en Normandie

Supervised bike ride for the general public, 28km circuit. Departure from Tourist Office, 27 Avenue de Verdun. Accessible to mountain bikes, VTC, VAE and road bikes. Registration required at the Tourist Office. Possibility of renting a bike at the Maison du vélo de Vire. Convivial snack on arrival.

German : Balade vélo La Vallée de la Druance à Condé en Normandie

Begleitete Radtour für alle Altersgruppen, 28 km lange Strecke. Start: Office de Tourisme, 27 Avenue de Verdun. Für Mountainbikes, Mountainbikes, VAE und Rennräder geeignet. Nach Anmeldung im Office de Tourisme. Möglichkeit, ein Fahrrad im Maison du vélo de Vire zu mieten. Geselliger Imbiss bei der Ankunft.

Italiano :

Giro in bicicletta sorvegliato per il pubblico, circuito di 28 km. Partenza dall’Ufficio del Turismo, 27 Avenue de Verdun. Accessibile a mountain bike, VTC, VAE e bici da strada. Iscrizione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo. Le biciclette possono essere noleggiate presso la Maison du vélo di Vire. Merenda conviviale all’arrivo.

Espanol :

Paseo en bicicleta supervisado para el público en general, circuito de 28 km. Salida de la Oficina de Turismo, 27 Avenue de Verdun. Accesible para bicicletas de montaña, VTC, VAE y de carretera. Inscripción obligatoria en la Oficina de Turismo. Se pueden alquilar bicicletas en la Maison du vélo de Vire. Aperitivo en la meta.

