Balade vélo Octobre Rose Richelieu

Balade vélo Octobre Rose Richelieu samedi 25 octobre 2025.

Balade vélo Octobre Rose

Richelieu Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Dans le cadre d’Octobre Rose, Les Cyclos Richelais proposent un parcours vélo d’environ 10 km, idéal pour les familles.

Rendez-vous à 15h15 pour un départ groupé à 15h30.

Au profit de l’APPSOC.

Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 77 96 10 55

English :

As part of the Pink October campaign, Les Cyclos Richelais are offering a 10 km bike ride, ideal for families.

Meet at 3.15pm for a group start at 3.30pm.

For the benefit of APPSOC.

German :

Im Rahmen des Rosa Oktobers bieten Les Cyclos Richelais eine ca. 10 km lange Radstrecke an, die sich ideal für Familien eignet.

Treffpunkt um 15.15 Uhr für einen Massenstart um 15.30 Uhr.

Zu Gunsten der APPSOC.

Italiano :

Nell’ambito della campagna Ottobre rosa, Les Cyclos Richelais propongono una corsa in bicicletta di 10 km, ideale per le famiglie.

Ritrovo alle 15.15 per una partenza di gruppo alle 15.30.

A favore dell’APPSOC.

Espanol :

Como parte de la campaña Octubre Rosa, Les Cyclos Richelais ofrecen un paseo en bicicleta de 10 km, ideal para familias.

Encuentro a las 15.15 h para una salida en grupo a las 15.30 h.

A beneficio de APPSOC.

L’événement Balade vélo Octobre Rose Richelieu a été mis à jour le 2025-10-10 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme