Balade vélo Sainte Anne sur Brivet Pontchâteau Salle polyvalente Sainte-Anne-sur-Brivet

Balade vélo Sainte Anne sur Brivet Pontchâteau

Salle polyvalente Rue des peupliers Sainte-Anne-sur-Brivet Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11 17:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Balade vélo Sainte Anne sur Brivet Pontchâteau

A la découverte des itinéraires cyclables du territoire

Samedi 11 avril 2026

Départ 14h

Retour 17h

Circuit 20 km

Départ salle polyvalente de Sainte Anne sur Brivet, rue des peupliers

Animation, quizz, infos sur les mobilités

Gratuit et ouvert à tous

Goûter offert

Organisation Bise .

Salle polyvalente Rue des peupliers Sainte-Anne-sur-Brivet 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Balade vélo Sainte Anne sur Brivet Pontchâteau Sainte-Anne-sur-Brivet a été mis à jour le 2026-03-24 par ADT44