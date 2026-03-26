Balade vélo Sainte Anne sur Brivet Pontchâteau Salle polyvalente Sainte-Anne-sur-Brivet

Balade vélo Sainte Anne sur Brivet Pontchâteau Salle polyvalente Sainte-Anne-sur-Brivet samedi 11 avril 2026.

Balade vélo Sainte Anne sur Brivet Pontchâteau

Salle polyvalente Rue des peupliers Sainte-Anne-sur-Brivet Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-11 17:00:00

Date(s) :
2026-04-11

Balade vélo Sainte Anne sur Brivet Pontchâteau
A la découverte des itinéraires cyclables du territoire
Samedi 11 avril 2026
Départ 14h
Retour 17h
Circuit 20 km
Départ salle polyvalente de Sainte Anne sur Brivet, rue des peupliers
Animation, quizz, infos sur les mobilités
Gratuit et ouvert à tous
Goûter offert

Organisation Bise    .

Salle polyvalente Rue des peupliers Sainte-Anne-sur-Brivet 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10  otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Balade vélo Sainte Anne sur Brivet Pontchâteau Sainte-Anne-sur-Brivet a été mis à jour le 2026-03-24 par ADT44

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