Balade vélo Sainte Anne sur Brivet Pontchâteau Salle polyvalente Sainte-Anne-sur-Brivet
Balade vélo Sainte Anne sur Brivet Pontchâteau Salle polyvalente Sainte-Anne-sur-Brivet samedi 11 avril 2026.
Balade vélo Sainte Anne sur Brivet Pontchâteau
Salle polyvalente Rue des peupliers Sainte-Anne-sur-Brivet Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-11 17:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Balade vélo Sainte Anne sur Brivet Pontchâteau
A la découverte des itinéraires cyclables du territoire
Samedi 11 avril 2026
Départ 14h
Retour 17h
Circuit 20 km
Départ salle polyvalente de Sainte Anne sur Brivet, rue des peupliers
Animation, quizz, infos sur les mobilités
Gratuit et ouvert à tous
Goûter offert
Organisation Bise .
Salle polyvalente Rue des peupliers Sainte-Anne-sur-Brivet 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Balade vélo Sainte Anne sur Brivet Pontchâteau Sainte-Anne-sur-Brivet a été mis à jour le 2026-03-24 par ADT44
À voir aussi à Sainte-Anne-sur-Brivet (Loire-Atlantique)
- Expo d’aquarelles Les pirogues 2 rue du Mortier Plat Sainte-Anne-sur-Brivet 28 mars 2026
- Troc aux plantes Les pirogues Sainte-Anne-sur-Brivet 28 mars 2026
- La toute petite pirogue aux histoires Les Pirogues bibliothèque Sainte-Anne-sur-Brivet 11 avril 2026
- Circuit des Landes Sainte-Anne-sur-Brivet Loire-Atlantique 1 mai 2026
- Circuit des Marais Sainte-Anne-sur-Brivet Loire-Atlantique 1 mai 2026