Balade vélos adaptés Rue Adrienne le Gal Mourenx

Mourenx

Balade vélos adaptés

Rue Adrienne le Gal CCAS Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 14:00:00

fin : 2026-05-13 17:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Dans le cadre de Mai à vélo .

Au départ du CCAS, enfourchez vos votre vélo pour une balades autour de Mourenx sur des itinéraires sécurisés. Organisées par Triporteur du Gave.

Matériel requis vélo, casque et gilet haute visibilité.

Tout public. .

Rue Adrienne le Gal CCAS Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 39 86 65

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English : Balade vélos adaptés

L’événement Balade vélos adaptés Mourenx a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Coeur de Béarn