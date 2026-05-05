Balade vélos adaptés Rue Adrienne le Gal Mourenx
Balade vélos adaptés Rue Adrienne le Gal Mourenx mercredi 13 mai 2026.
Mourenx
Balade vélos adaptés
Rue Adrienne le Gal CCAS Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 14:00:00
fin : 2026-05-13 17:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Dans le cadre de Mai à vélo .
Au départ du CCAS, enfourchez vos votre vélo pour une balades autour de Mourenx sur des itinéraires sécurisés. Organisées par Triporteur du Gave.
Matériel requis vélo, casque et gilet haute visibilité.
Tout public. .
Rue Adrienne le Gal CCAS Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 39 86 65
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English : Balade vélos adaptés
L’événement Balade vélos adaptés Mourenx a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Coeur de Béarn
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