Balade Vénitienne par l’ensemble Tumbleweeds Fontenois-la-Ville

Balade Vénitienne par l’ensemble Tumbleweeds

Église Saint-Barthélemy Fontenois-la-Ville Haute-Saône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 17:00:00

fin : 2026-07-28 18:30:00

Date(s) :

2026-07-28

Dans le cadre du festival Musique et Mémoire.

Balade Vénitienne

D. Castello, M. Cazzati, G. Legrenzi, G.Frescobaldi, M. Uccellini…

Tumbleweeds

Claire-Ombeline Muhlmeyer, sacqueboute et flûte à bec

Valentin Seignez-Bacquet, violon

Pernelle Marzorati, harpe triple

Jérémy Nastasi, théorbe et guitare

Vladimir Lutz et Shinya Yamamoto, lumières

Pays rayonnant pour sa culture au XVIIe siècle, La musique a une place prépondérante dans l’histoire de l’Italie. Au fil des siècles, ce pays a connu des compositeurs talentueux et toujours reconnus aujourd’hui.

Ce programme propose un voyage de la Vénétie à l’Emilie-Romagne. Plongez au cœur des églises et cours de l’époque. De Venise à Bologne, en passant par Padoue, de nombreux compositeurs ont marqué l’histoire avec de la musique de chambre adaptée de manière historique par l’ensemble Tumbleweeds avec violon, flûte à bec, sacqueboute, théorbe, guitare et harpe.

“Balade Vénitienne” évoque la musique dans la Sérénissime des années 1620 à 1680 avec un instrumentarium historique, mettant en avant la sacqueboute en dialogue avec le violon. Ce choix est particulier car la sacqueboute, instrument de la famille des cuivres, est rarement mis en avant en tant qu’instrument principal, à l’instar du violon. Pourtant, au XVIIe siècle, cet instrument avait la capacité à la fois d’imiter la voix humaine et de rivaliser techniquement avec le violon.

Réservation conseillée 06 40 87 41 39, festival@musetmemoire.com

Tarifs 10 €, 5 € (adhérents Musique et Mémoire), 3 € (réduit) .

Église Saint-Barthélemy Fontenois-la-Ville 70210 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 87 41 39 festival@musetmemoire.com

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English : Balade Vénitienne par l’ensemble Tumbleweeds

L’événement Balade Vénitienne par l’ensemble Tumbleweeds Fontenois-la-Ville a été mis à jour le 2026-03-24 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD