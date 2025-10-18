Balade vigneronne à Vernantois et visite du domaine Perrin Domaine Perrin Vernantois
Balade vigneronne à Vernantois et visite du domaine Perrin
Domaine Perrin 3, chemin de vervaux Vernantois Jura
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-10-18 14:30:00
fin : 2025-10-18
2025-10-18 2025-10-19
Partez pour une balade de 5 km au cœur des vignes, accompagnée d’explications sur le terroir et la viticulture. Découvrez ensuite le domaine Perrin lors d’une visite guidée, et terminez cette expérience par une dégustation de leurs vins, pour savourer pleinement le fruit de leur savoir-faire. .
Domaine Perrin 3, chemin de vervaux Vernantois 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 29 25 32 famille.perrin3@wanadoo.fr
