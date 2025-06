BALADE VIGNERONNE AU CHÂTEAU LA NÉGLY Fleury 4 juillet 2025 18:00

Aude

BALADE VIGNERONNE AU CHÂTEAU LA NÉGLY Route des vins Fleury Aude

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 18:00:00

fin : 2025-07-04

Date(s) :

2025-07-04

Tous les vendredis de l’été, en juillet et août.

La balade vigneronne au Château La Négly est une expérience estivale charmante et riche en découvertes, qui se déroule au cœur des vignes du massif de la Clape, face à la Méditerranée.

Randonnée guidée (environ 1h30) à travers les vignobles, animée par un vigneron de la famille Paux Rosset. Vous découvrirez les cépages cultivés, les sols calcaires, l’influence des vents marins (jusqu’à 13 vents identifiés dans la Clape), et la viticulture respectueuse de l’environnement avec des panoramas exceptionnels sur les étangs, le massif et la mer Méditerranée.

Dégustation et Pause gourmande

• 5 accords mets vins Le premier est servi directement dans les vignes, suivi de 4 dégustations supplémentaires accompagnées de tapas sous forme de planches, avec produits locaux, face au domaine.

• Suggestions d’accords réalisées sur place, avec possibilité de continuer la soirée avec des vins et planches à emporter.

Réservation indispensable, surtout en haute saison.

Équipement recommandé Chaussures confortables pour marcher dans les vignes .

.

Route des vins

Fleury 11560 Aude Occitanie +33 4 68 33 87 17

English :

Every Friday in July and August.

Château La Négly?s winegrower?s walk is a delightful summer experience, rich in discovery, which takes place in the heart of the vineyards of the Massif de la Clape, facing the Mediterranean.

Guided walk (approx. 1h30) through the vineyards, led by a winemaker from the Paux Rosset family. You’ll discover the grape varieties grown, the limestone soils, the influence of the sea winds (up to 13 winds have been identified in La Clape), and environmentally-friendly viticulture, with exceptional panoramic views over the ponds, the massif and the Mediterranean Sea.

Wine tasting and gourmet break

? 5 wine and food pairings: The first is served directly in the vineyard, followed by 4 additional tastings accompanied by tapas in the form of planks, with local produce, in front of the estate.

? Suggested pairings made on site, with the option of continuing the evening with wines and boards to take away.

Reservations essential, especially in high season.

Recommended equipment: Comfortable shoes for walking in the vineyards.

German :

Jeden Freitag im Sommer, im Juli und August.

Der Weinspaziergang auf Château La Négly ist ein charmantes Sommererlebnis mit vielen Entdeckungen, das inmitten der Weinberge des Massif de la Clape mit Blick auf das Mittelmeer stattfindet.

Geführte Wanderung (ca. 1,5 Stunden) durch die Weinberge, die von einem Weinbauern der Familie Paux Rosset geleitet wird. Sie lernen die angebauten Rebsorten, die kalkhaltigen Böden, den Einfluss der Meereswinde (bis zu 13 identifizierte Winde in der Clape) und den umweltfreundlichen Weinbau mit außergewöhnlichen Panoramen auf die Teiche, das Massiv und das Mittelmeer kennen.

Verkostung und Gourmetpause

? 5 Weinproben: Die erste wird direkt in den Weinbergen serviert, gefolgt von 4 weiteren Weinproben, die von Tapas in Form von Brettern mit lokalen Produkten gegenüber dem Weingut begleitet werden.

? Vor Ort erstellte Kombinationsvorschläge, mit der Möglichkeit, den Abend mit Weinen und Brettern zum Mitnehmen fortzusetzen.

Reservierungen sind unerlässlich, vor allem in der Hochsaison.

Empfohlene Ausrüstung: Bequeme Schuhe für Spaziergänge in den Weinbergen.

Italiano :

Tutti i venerdì di luglio e agosto.

La visita enologica allo Château La Négly è un’esperienza estiva ricca di scoperte, nel cuore dei vigneti del Massiccio della Clape, di fronte al Mediterraneo.

Passeggiata guidata (circa 1h30) attraverso i vigneti, condotta da un viticoltore della famiglia Paux Rosset. Scoprirete le varietà di uve coltivate, i terreni calcarei, l’influenza dei venti marini (a La Clape sono stati identificati fino a 13 venti) e una viticoltura rispettosa dell’ambiente con una vista panoramica eccezionale sugli stagni, sul massiccio e sul Mar Mediterraneo.

Degustazione di vini e pausa gourmet

5 abbinamenti enogastronomici: il primo viene servito direttamente nei vigneti, seguito da 4 ulteriori degustazioni accompagnate da tapas sotto forma di assi, con prodotti locali, di fronte alla tenuta.

? Abbinamenti suggeriti sul posto, con la possibilità di proseguire la serata con vini e taglieri da asporto.

Prenotazione obbligatoria, soprattutto in alta stagione.

Attrezzatura consigliata: scarpe comode per camminare nei vigneti.

Espanol :

Todos los viernes de julio y agosto.

La visita enológica al Château La Négly es una deliciosa experiencia estival llena de descubrimientos, situada en el corazón de los viñedos del Macizo de la Clape, frente al Mediterráneo.

Paseo guiado (aprox. 1h30) por los viñedos, de la mano de un viticultor de la familia Paux Rosset. Descubrirá las variedades de uva cultivadas, los suelos calcáreos, la influencia de los vientos marinos (se han identificado hasta 13 vientos en La Clape) y una viticultura respetuosa con el medio ambiente, con excepcionales vistas panorámicas sobre los estanques, el macizo y el mar Mediterráneo.

Degustación de vinos y pausa gastronómica

? 5 maridajes: el primero se sirve directamente en los viñedos, seguido de 4 degustaciones adicionales acompañadas de tapas en forma de tablas, con productos locales, frente a la finca.

? Sugerencias de maridaje elaboradas in situ, con la posibilidad de continuar la velada con vinos y tablas para llevar.

Imprescindible reservar, especialmente en temporada alta.

Equipo recomendado: Calzado cómodo para caminar por los viñedos.

L’événement BALADE VIGNERONNE AU CHÂTEAU LA NÉGLY Fleury a été mis à jour le 2025-06-20 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Côte du Midi