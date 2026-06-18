BALADE VIGNERONNE AU CHÂTEAU LA NÉGLY Fleury
BALADE VIGNERONNE AU CHÂTEAU LA NÉGLY Fleury vendredi 7 août 2026.
Fleury
BALADE VIGNERONNE AU CHÂTEAU LA NÉGLY
Route des vins Fleury Aude
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Comme chaque été, Château La Négly vous propose ses Balades Vigneronnes du 10 juillet au 21 août 2026, tous les vendredis à 18h30, d’une durée entre 2h30 et 3h. Cette marche guidée au cœur du massif de la Clape invite à découvrir les paysages du domaine entre vignes, garrigue, étang et Méditerranée, aux côtés d’un vigneron passionné. La soirée se prolonge autour d’une dégustation de nos cuvées avec accords mets-vins, avec également une option planche et la possibilité d’acheter du vin sur place. Chaussures confortables recommandées.
Réservation obligatoire, places limitées.
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Route des vins Fleury 11560 Aude Occitanie +33 4 68 33 87 17 animateurcaveau@lanegly.fr
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English :
As every %E9t%E9, Château La Négly invites you to its “Balades Vigneronnes” from July 10 to August 21, 2026, every Friday at 6:30 p.m., lasting between 2.5 and 3 hours. This guided walk through the heart of the Clape Massif invites you to discover the estate’s landscapes—among vineyards, garrigue, lakes, and the Mediterranean, accompanied by a passionate winemaker. The evening continues with a tasting of our wines paired with food, along with an option for a charcuterie board and the opportunity to purchase wine on site. Comfortable shoes are recommended.
Reservations are required; space is limited.
L’événement BALADE VIGNERONNE AU CHÂTEAU LA NÉGLY Fleury a été mis à jour le 2026-06-18 par
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