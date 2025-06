BALADE VIGNERONNE DOMAINE DE BONIAN Pouzolles 28 juin 2025 07:00

Hérault

BALADE VIGNERONNE DOMAINE DE BONIAN Pouzolles Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Balade vigneronne organisé par le Domaine de Bonian avec la participation de l’Association Les Guindragues. La journée 20€ avec une dégustation des vins du Domaine de Bonian au repas.

Au menu Jambon Melon Grillade et Salade Fromage Gâteau Vins et Café.

Rendez-vous à 9h à l’Esplanade de Pouzolles . Sur inscription avant le 25 juin par SMS. Places limitées.

Balade vigneronne organisé par le Domaine de Bonian avec la participation de l’Association Les Guindragues. La journée 20€ avec une dégustation des vins du Domaine de Bonian au repas.

Au menu Jambon Melon Grillade et Salade Fromage Gâteau Vins et Café.

Rendez-vous à 9h à l’Esplanade de Pouzolles . Sur inscription avant le 25 juin par SMS. Places limitées. .

Pouzolles 34480 Hérault Occitanie +33 6 60 61 03 00

English :

Wine tour organized by Domaine de Bonian with the participation of Association Les Guindragues. Day 20? with a tasting of Domaine de Bonian wines at lunchtime.

Menu: Ham and Melon Grilled Meat and Salad Cheese Cake Wine and Coffee.

Meet at 9am on the Esplanade de Pouzolles. Registration by SMS before June 25. Places are limited.

German :

Weinwanderung, organisiert von der Domaine de Bonian und unter Mitwirkung des Vereins Les Guindragues. Der Tag 20? mit einer Weinprobe der Domaine de Bonian zum Mittagessen.

Auf der Speisekarte stehen: Schinken und Melone, Grillfleisch und Salat, Käse, Kuchen, Wein und Kaffee.

Treffpunkt um 9 Uhr an der Esplanade von Pouzolles . Nach Anmeldung vor dem 25. Juni per SMS. Begrenzte Anzahl an Plätze

Italiano :

Tour enologico organizzato dal Domaine de Bonian con la partecipazione dell’Associazione Les Guindragues. Giorno 20? con una degustazione di vini del Domaine de Bonian all’ora di pranzo.

Il menu: prosciutto e melone carne alla griglia e insalata formaggio torta vino e caffè.

Appuntamento alle ore 9 sull’Esplanade de Pouzolles. Si prega di iscriversi entro il 25 giugno via SMS. I posti sono limitati.

Espanol :

Ruta del vino organizada por el Domaine de Bonian con la participación de la Asociación Les Guindragues. Día 20? con una degustación de vinos del Domaine de Bonian a la hora del almuerzo.

En el menú: jamón y melón carne a la parrilla y ensalada queso tarta vino y café.

Encuentro a las 9 h en la explanada de Pouzolles. Inscríbase antes del 25 de junio por SMS. Las plazas son limitadas.

L’événement BALADE VIGNERONNE DOMAINE DE BONIAN Pouzolles a été mis à jour le 2025-06-18 par 34 OT AVANT-MONTS