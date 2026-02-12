BALADE VIGNERONNE EN KAYAK Cerbère
BALADE VIGNERONNE EN KAYAK Cerbère samedi 2 mai 2026.
BALADE VIGNERONNE EN KAYAK
Plage Peyrefite Cerbère Pyrénées-Orientales
Tarif : 60 – 60 – 60
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 11:00:00
fin : 2026-05-02 14:30:00
Date(s) :
2026-05-02
Balade vigneronne en kayak, encadrée par Vermeille Kayak et un vigneron de la Côte Vermeille. Dégustation de vins AOP + Embuscade planche de charcuterie et fromage sur une crique !
Activité à partir de 16 ans. Inscription obligatoire, places limitées.
Plage Peyrefite Cerbère 66290 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08
English :
Kayak wine tour, supervised by Vermeille Kayak and a Côte Vermeille winemaker. AOP wine tasting + Ambush with charcuterie and cheese on a creek!
Minimum age 16. Registration required, places limited.
