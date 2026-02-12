BALADE VIGNERONNE EN KAYAK

Plage Peyrefite Cerbère Pyrénées-Orientales

Tarif : 60 – 60 – 60

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 11:00:00

fin : 2026-05-02 14:30:00

Date(s) :

2026-05-02

Balade vigneronne en kayak, encadrée par Vermeille Kayak et un vigneron de la Côte Vermeille. Dégustation de vins AOP + Embuscade planche de charcuterie et fromage sur une crique !

Activité à partir de 16 ans. Inscription obligatoire, places limitées.

.

Plage Peyrefite Cerbère 66290 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Kayak wine tour, supervised by Vermeille Kayak and a Côte Vermeille winemaker. AOP wine tasting + Ambush with charcuterie and cheese on a creek!

Minimum age 16. Registration required, places limited.

L’événement BALADE VIGNERONNE EN KAYAK Cerbère a été mis à jour le 2026-02-12 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE