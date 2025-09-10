Balade vigneronne en Provence La Venise Provençale, cave viticole Martigues

Balade vigneronne en Provence

Mercredi 10 septembre 2025 de 9h30 à 12h. La Venise Provençale, cave viticole 233 Route de Sausset Martigues Bouches-du-Rhône

Dans le cadre des balades vigneronnes en Provence, la cave coopérative de Saint-Julien-les-Martigues vous invite à un événement unique.

Au programme

– Randonnée dans les vignes sur l’un des trois sentiers des vignerons au départ de la cave coopérative de Saint-Julien-les-Martigues.

– Visite des cuveries de la cave vinicole et ses installations.

– Dégustation des meilleurs vins produits par la cave. .

La Venise Provençale, cave viticole 233 Route de Sausset Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 27 78 58

English :

As part of the wine tours in Provence, the cooperative cellar of Saint-Julien-les-Martigues invites you to a unique event.

German :

Im Rahmen der Weintouren in der Provence lädt Sie die Genossenschaftskellerei von Saint-Julien-les-Martigues zu einem einzigartigen Event ein.

Italiano :

Nell’ambito del programma « Balades vigneronnes en Provence », la cooperativa vinicola di Saint-Julien-les-Martigues vi invita a un evento unico.

Espanol :

En el marco de las rutas del vino en Provenza, la bodega cooperativa de Saint-Julien-les-Martigues le invita a un evento único.

