Balade Vigneronne en Provence Les Vignerons du Mont Sainte Victoire 63, avenue d’Aix Puyloubier

Mercredi 1er octobre 2025 de 9h30 à 12h. Les Vignerons du Mont Sainte Victoire 63, avenue d'Aix 1711, Route d'Apt Puyloubier Bouches-du-Rhône
Début : 2025-10-01 09:30:00
fin : 2025-10-01 12:00:00
2025-10-01
Randonnée dans les vignes, suivie d’une visite de la cave et d’une dégustation des vins du terroir.
Les Vignerons du Mont Sainte Victoire 63, avenue d'Aix 1711, Route d'Apt Puyloubier 13114 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 6 60 27 78 58
English :
Hike through the vineyards, followed by a visit to the winery and a tasting of local wines.
German :
Wanderung durch die Weinberge, gefolgt von einem Besuch des Weinkellers und einer Weinprobe mit Weinen aus der Region.
Italiano :
Una passeggiata tra i vigneti, seguita da una visita alla cantina e da una degustazione di vini locali.
Espanol :
Un paseo por los viñedos, seguido de una visita a la bodega y una degustación de vinos locales.
