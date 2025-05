BALADE VIGNERONNE ET DÉGUSTATION GOURMANDE – Puisserguier, 12 juin 2025 07:00, Puisserguier.

Hérault

BALADE VIGNERONNE ET DÉGUSTATION GOURMANDE Chemin de la Baume Puisserguier Hérault

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-12

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-06-12

2025-07-17

Rejoignez nos Balades Vigneronnes au Château Gilbert & Gaillard pour une soirée mémorable dans les vignes.

Au programme, dégustations et convivialité !

Rejoignez nos Balades Vigneronnes au Château Gilbert & Gaillard pour une soirée mémorable dans les vignes.

Au programme, dégustations et convivialité !

Une promenade guidée de 2 km à travers la garrigue, au cœur de notre vignoble bio, et découverte de l’histoire du domaine.

3 pauses gourmandes dégustations des vins du domaine en accords avec des produits locaux.

Un apéritif au coucher du soleil, avec des points de vue panoramiques (vue sur les Avant-Monts et les Pyrénées).

Bonus visitez notre caveau de dégustation et repartez avec vos cuvées préférées !

Réservation obligatoire.

Réservez vite votre place pour une soirée de partage et de découverte dans un lieu préservé et unique. .

Chemin de la Baume

Puisserguier 34620 Hérault Occitanie caroline@gilbertgaillard.com

English :

Join our Balades Vigneronnes at Château Gilbert & Gaillard for a memorable evening in the vineyards.

On the program: tastings and conviviality!

German :

Schließen Sie sich unseren Balades Vigneronnes auf dem Château Gilbert & Gaillard an, um einen unvergesslichen Abend in den Weinbergen zu erleben.

Auf dem Programm stehen Verkostungen und Geselligkeit!

Italiano :

Unitevi alle nostre Passeggiate dei Vignaioli a Château Gilbert & Gaillard per una serata memorabile tra i vigneti.

In programma: degustazioni e convivialità!

Espanol :

Únase a nuestros Paseos de los Viticultores en el Château Gilbert & Gaillard para pasar una velada inolvidable entre viñedos.

En el programa: degustaciones y convivencia

L’événement BALADE VIGNERONNE ET DÉGUSTATION GOURMANDE Puisserguier a été mis à jour le 2025-05-20 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN