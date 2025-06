Balade vigneronne Cave des vignerons de Tursan Geaune 5 juillet 2025 09:00

Au programme de cette balade vigneronne :

> 9h Petit-déjeuner du Comité des Fêtes. Rdv place du village.

> 9h-10h Départ de la balade vigneronne 8€

Rdv à la Cave du Tursan. 2 parcours proposés 5 et 12 kms. Pause gourmande au bout de 5 kms vins, jus de raisin et produits locaux à déguster.

> 9h Petit-déjeuner du Comité des Fêtes. Rdv place du village. 7€

Un minibus est mis à disposition pour le retour.

Pensez à réserver ! .

Cave des vignerons de Tursan 30 rue Saint Jean

Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 51 25 reservation@tursan.fr

English : Balade vigneronne

On the program for this wine tour:

> 9am: Comité des Fêtes breakfast. Rdv village square.

> 9h-10h: Departure for the wine walk 8?

Rdv at the Cave du Tursan. 2 routes 5 and 12 kms. Gourmet break after 5 kms: wine, grape juice and local produce to taste.

German : Balade vigneronne

Das Programm dieses Weinspaziergangs :

> 9 Uhr: Frühstück des Festkomitees. Treffpunkt am Dorfplatz.

> 9h-10h: Start der Weinwanderung 8?

Treffpunkt: Cave du Tursan. 2 Strecken, 5 und 12 kms. Feinschmeckerpause nach 5 km: Wein, Traubensaft und lokale Produkte zum Probieren.

Italiano :

Il programma di questo tour enologico:

> ore 9: colazione del Comité des Fêtes. Punto d’incontro nella piazza del villaggio.

> 9.00-10.00: Inizio della passeggiata enologica 8?

Punto d’incontro alla Cave du Tursan. 2 percorsi di 5 e 12 km. Pausa gastronomica dopo 5 km: vino, succo d’uva e prodotti locali da degustare.

Espanol : Balade vigneronne

En el programa de esta ruta del vino:

> 9h: Desayuno del Comité des Fêtes. Punto de encuentro en la plaza del pueblo.

> 9:00-10:00: Inicio de la ruta del vino 8:00 h. Punto de encuentro en la Cave du Tursan

Punto de encuentro en la Cueva del Tursan. 2 recorridos de 5 y 12 kms. Pausa gastronómica después de 5 km: vino, zumo de uva y productos locales para degustar.

