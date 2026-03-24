BALADE VIGNERONNE

Boulevard du Pech Maynaud Gruissan Aude

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 09:00:00

fin : 2026-06-18 12:30:00

Date(s) :

2026-06-18

Au programme, une petite balade à travers les vignes de l’un des cinq domaines, un petit-déjeuner copieux avec des produits régionaux, et une rencontre avec le vigneron. Notre guide, Alban, répondra à toutes les questions que vous vous posez sur la vigne, et vous percerez les secrets qui permettent au raisin de devenir vin.

Le temps d’une matinée, découvrez ou redécouvrez Gruissan en pays vigneron, abreuvez votre soif de curiosité et arpentez les chemins du terroir en toute convivialité.

RDV à 9h devant l’OT (déplacement en voiture jusqu’aux vignes du domaine)

Durée 3h30 environ

Domaine de l’Évêque (Vins Pierre Richard)

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Boulevard du Pech Maynaud Gruissan 11430 Aude Occitanie +33 4 68 49 09 00

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English :

The program includes a short stroll through the vineyards of one of the five estates, a hearty breakfast featuring regional produce, and a meeting with the winemaker. Our guide, Alban, will answer any questions you may have about the vine, and you’ll discover the secrets of how grapes become wine.

Spend a morning discovering or rediscovering Gruissan in winegrowing country, quench your thirst for curiosity and stroll along the local paths in a friendly atmosphere.

RDV at 9 a.m. in front of the OT (drive to the vineyards)

Duration: approx. 3h30

Domaine de l’Évêque (Pierre Richard wines)

L’événement BALADE VIGNERONNE Gruissan a été mis à jour le 2026-03-24 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Gruissan