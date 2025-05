BALADE VIGNERONNE – Puichéric, 1 juin 2025 10:30, Puichéric.

Aude

BALADE VIGNERONNE Puichéric Aude

Le comité des fêtes de Puichéric organise une balade vigneronne.

Découverte des vignes, rencontres avec les caves, dégustations de vins et mets.

Point de rencontre à Puichéric puis trajet gratuit en navette jusqu’à la la cave de La Redorte, 5 arrêts pour un retour au jardin de la Paix à Puichéric.

Au menu

– Charcuteries et tapas

– Calamars au chorizo

– Brochettes de poulet mariné au thym citron et asperges grillés

– Camembert à la braise

– Glace

Inscriptions sur les réseaux du comité des fêtes de Puichéric, chez les commerçants de Puichéric ou à la cave de La Redorte avant le 26 mai.

Puichéric 11700 Aude Occitanie

English :

The Puichéric Festival Committee is organizing a wine tour.

Discover the vineyards, meet the cellars, taste the wines and dishes.

Meeting point in Puichéric, then free shuttle to the La Redorte winery, 5 stops for a return trip to the Jardin de la Paix in Puichéric.

On the menu

– Cold meats and tapas

– Calamari with chorizo

– Marinated chicken skewers with lemon thyme and grilled asparagus

– Braised Camembert

– Ice cream

Registrations on the Puichéric festival committee networks, at Puichéric shopkeepers or at the La Redorte winery before May 26.

German :

Das Festkomitee von Puichéric organisiert einen Weinspaziergang.

Entdeckung der Weinberge, Treffen mit den Weinkellern, Wein- und Speisenproben.

Treffpunkt in Puichéric, dann kostenlose Fahrt mit dem Pendelbus bis zum Weinkeller von La Redorte, 5 Haltestellen für die Rückkehr zum Friedensgarten in Puichéric.

Zum Menü

– Wurstwaren und Tapas

– Calamares mit Chorizo

– Hähnchenspieße mariniert mit Zitronenthymian und gegrilltem Spargel

– Gegrillter Camembert

– Eis

Anmeldungen über die Netzwerke des Festkomitees von Puichéric, bei den Händlern von Puichéric oder im Weinkeller von La Redorte bis zum 26. Mai.

Italiano :

Il comitato del festival Puichéric organizza un tour del vino.

Scoprite i vigneti, incontrate le cantine e degustate i vini e il cibo.

Ritrovo a Puichéric, poi bus navetta gratuito fino alla cantina di La Redorte, 5 fermate prima di tornare al Jardin de la Paix di Puichéric.

Il menu

– Salumi e tapas

– Calamari con chorizo

– Spiedini di pollo marinato al timo limone e asparagi alla griglia

– Camembert alla griglia

– Gelato

Per iscriversi, visitare il sito web del Comitato del Festival di Puichéric, i negozianti di Puichéric o la cantina di La Redorte prima del 26 maggio.

Espanol :

La comisión de fiestas de Puichéric organiza una ruta del vino.

Descubra los viñedos, conozca las bodegas y deguste los vinos y la gastronomía.

Punto de encuentro en Puichéric, después traslado gratuito en autobús hasta la bodega de La Redorte, 5 paradas antes de volver al Jardin de la Paix de Puichéric.

El menú

– Embutidos y tapas

– Calamares con chorizo

– Brochetas de pollo marinado con tomillo limón y espárragos a la plancha

– Camembert a la brasa

– Helados

Para inscribirse, visite la página web del Comité de Fiestas de Puichéric, los comerciantes de Puichéric o la bodega de La Redorte antes del 26 de mayo.

