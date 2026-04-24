Puichéric

BALADE VIGNERONNE

Rue de la Paix Puichéric Aude

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:30:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Cette année le comité des fêtes de Puichéric a concocté une balade vigneronne avec cinq étapes, au départ du Jardin de la Paix, au coeur du village.

Point de rencontre à partir de 10h30 selon votre groupe, toutes les informations seront communiquées par SMS.

Au programme un parcours de 8 km ponctué de 5 arrêts dégustation (vins & mets), animés par Les Celliers du Nouveau Monde Foncalieu, Domaine de Pierre Blanche et SCAV l’Avenir.

Au menu

– Charcuterie et tapas

– Moules marinières

– Brochettes de porc mariné au miel/moutarde & asperges grillées

– Plateau de fromage

– Glace

Inscriptions et paiement obligatoirement en ligne, sur helloasso.

.

Rue de la Paix Puichéric 11700 Aude Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This year, Puichéric’s Comité des Fêtes has put together a five-stop wine tour, starting from the Jardin de la Paix in the heart of the village.

Meeting point from 10.30 a.m. depending on your group, all information will be communicated by SMS.

On the program: an 8 km route punctuated by 5 tasting stops (wine & food), hosted by Les Celliers du Nouveau Monde Foncalieu, Domaine de Pierre Blanche and SCAV l?Avenir.

On the menu:

– Charcuterie and tapas

– Moules marinières

– Honey-mustard marinated pork skewers & grilled asparagus

– Cheese platter

– Ice cream

Registration and payment must be made online at helloasso.

L’événement BALADE VIGNERONNE Puichéric a été mis à jour le 2026-04-24 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme