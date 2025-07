BALADE VIGNERONNE Saint-Saturnin-de-Lucian

Tarif : – – 36 EUR

Début : 2025-07-03

fin : 2025-07-03

2025-07-03

Les Pépites de Noelle vous amène dans une oenorando dans les vignes de St-Saturnin-de-Lucian.

Randonnée tout public.

» Venez partager un moment de charme !

Laissez-vous emporter par la clémence du temps.

A l’ombre des grands arbres, profitez de la fraicheur végétale.

Laissez-vous emporter par l’authenticité du cadre.

Accolez votre dos au vieux mazet, magnifiquement restauré.

Laissez-vous surprendre par la beauté des parcelles nichées, au cœur des bois.

Votre regard se portera loin vers les vignes proches.

Avec votre verre de vin à la main, vous partirez en voyage vinicole.

Je vous conterai les secrets du vin.

Je vous relaterai l’histoire de ce domaine qui produit des cuvées sous l’appellation Terrasses du Larzac

Je vous décrirai les soins que le, la vigneron.ne apporte pour faire de belles grappes.

On dit que le vin se fait à la vigne. Exact !

Vous dégusterez blanc, et rouge. Pour le bleu, ce sera celui du ciel !

Vous passerez un excellent moment et repartirez le pied léger, et joyeux. »

Pensez à apporter une chaise pliante, de l’eau, un chapeau et de vous munir des chaussures de randonnée. .

Saint-Saturnin-de-Lucian 34725 Hérault Occitanie +33 6 51 25 70 74 lespepitesdenoelle@gmail.com

English :

Les Pépites de Noelle takes you on an oenorando through the vineyards of St-Saturnin-de-Lucian.

All ages.

German :

Les Pépites de Noelle führt Sie auf eine Weinwanderung durch die Weinberge von St-Saturnin-de-Lucian.

Wanderung für alle Altersgruppen.

Italiano :

Les Pépites de Noelle vi accompagnano in un percorso enologico tra i vigneti di St-Saturnin-de-Lucian.

Per tutte le età.

Espanol :

Les Pépites de Noelle te llevan de enorando por los viñedos de St-Saturnin-de-Lucian.

Para todas las edades.

L’événement BALADE VIGNERONNE Saint-Saturnin-de-Lucian a été mis à jour le 2025-06-28 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT