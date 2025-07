BALADE VIGNERONNE SUR LE TERROIR DE MONTPEYROUX Montpeyroux

BALADE VIGNERONNE SUR LE TERROIR DE MONTPEYROUX

Montpeyroux Hérault

Les Pépites de Noelle vous amène dans une oenorando dans les vignes de Montpeyroux.

Randonnée tout public.

» Peut-être avez-vous entendu dire que ce village va passer d’ici cet été, en cru ? Si c’est le cas, vous avez donc déjà une idée, de la qualité de ses vins. Et de sa typicité.

Vous irez découvrir au cœur de cette campagne, des méthodes de culture originales et adaptées au soleil estival.

En particulier sur une parcelle de blanc. Vous n’avez rarement vu ceci ici ! On vous en expliquerai les avantages pour la vigne et pour les grains. Vous verrez aussi le chai de vinification en pierre du Gard et la parcelle de mourvèdre.

Vous pourrez admirer la vue sur le hameau du Barry et sur la mer de vignes.

Ensuite sous l’ombrage, au cœur de la parcelle, assis confortablement, vous dégusterez 4 cuvées du domaine,

en particulier les blancs, puis les rouges, que vous aurez la surprise de déguster d’une manière agréablement inhabituelle ! On vous donnerai les bases de la dégustation. Ce qu’on y fait, ce qu’on regarde.

Quelques minutes avant de redescendre au caveau de vente, la vigneronne vous rejoindra pour vous saluer.

Une fois au caveau, à la fraiche, vous pourrez échanger plus amplement avec elle et acheter les cuvées qui vous auront séduites.

Les tanins des rouges sont régulièrement soyeux, et les blancs secs et très aromatiques.

L’art de la vinification est parfaitement maîtrisé dans cette maison et c’est toujours un régal d’y emmener mes clients.

L’ambiance y est chaleureuse et le temps passe en si bonne compagnie qu’on ne le voit pas filer. »

Pensez à apporter une chiase pliante, de l’eau, un chepeau et de vous munir des chaussures de randonnée.

Réservation obligatoire par mail ou téléphone.

Le lieu de rendez-vous vous sera donné après l’inscription. .

Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie +33 6 51 25 70 74 lespepitesdenoelle@gmail.com

English :

Les Pépites de Noelle takes you on an oenorando through the vineyards of Montpeyroux.

All ages.

German :

Les Pépites de Noelle führt Sie auf eine Weinwanderung durch die Weinberge von Montpeyroux.

Wanderung für alle Altersgruppen.

Italiano :

Les Pépites de Noelle vi accompagnano in un percorso enologico tra i vigneti di Montpeyroux.

Per tutte le età.

Espanol :

Les Pépites de Noelle te llevan de enorando por los viñedos de Montpeyroux.

Para todas las edades.

