Informations pratiques

Blienschwiller

Balade vigneronne Vins Frey Benoît

Heerweg Voie Romaine Blienschwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-17 16:30:00

fin : 2026-08-21 18:00:00

Date(s) :

2026-08-17 2026-08-18 2026-08-21 2026-08-26 2026-08-29

Partez à la rencontre d’un des vignerons du domaine Benoît Frey au Pays de Barr qui vous fera découvrir leur quotidien de la vigne au verre.

Partez à la rencontre d’un des vignerons du domaine Benoît Frey au Pays de Barr, qui vous fera découvrir le quotidien de la vigne au verre. Le temps d’une balade dans les vignes suivie de la visite de leur cave et d’une dégustation de leurs vins, vous serez incollables sur toutes les étapes de fabrication des vins d’Alsace ! .

Heerweg Voie Romaine Blienschwiller 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 66 65 tourisme@paysdebarr.fr

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English :

Meet one of the winegrowers from the Benoît Frey estate in the Pays de Barr, who will show you their daily routine from vine to glass.

L’événement Balade vigneronne Vins Frey Benoît Blienschwiller a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme du pays de Barr