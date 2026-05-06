Comblanchien

Balade villageoise à Couchey

Lieu de départ précisé à l’inscription Comblanchien Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 18:00:00

fin : 2026-06-16 20:00:00

Date(s) :

2026-06-16

Comment se crée l’esprit d’un lieu, d’un paysage, d’un village des Climats Patrimoine mondial ?

Décryptage à 3 voix (un architecte, un paysagiste et une urbaniste) lors d’une déambulation au cœur de Couchey. Au gré des rues, des sentiers et des placettes où la limite entre espace privé et espace public se confond parfois, vous découvrirez les spécificités végétales et bâties d’un village en (re)composition permanente.

Le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) de Côte-d’Or et l’Association des Climats du vignoble de Bourgogne s’associent pour vous proposer une immersion paysagère et sensible du village de Couchey.

Un temps convivial en musique clôturera gaiement cette balade.

Durée 2h + verre de l’amitié

Capacité 30

Inscription obligatoire

Si le temps devait s’avérer trop mauvais, l’annulation de la promenade est possible.

A noter le parcours empruntera des rues et sentiers à fort dénivelé, parfois en pleine terre. Prévoir des chaussures adaptées.. .

Lieu de départ précisé à l’inscription Comblanchien 21160 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté evenement@climats-bourgogne.com

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English : Balade villageoise à Couchey

L’événement Balade villageoise à Couchey Comblanchien a été mis à jour le 2026-05-06 par Association des Climats du vignoble de Bourgogne