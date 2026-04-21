Balade villageoise et côtière à Plouër sur Rance Rue de Licouet Plouër-sur-Rance

Plouër-sur-Rance

Balade villageoise et côtière à Plouër sur Rance

Rue de Licouet Les chemins de la salicorne Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 14:00:00

fin : 2026-05-13 17:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Partez du bourg de Plouër pour une balade en boucle entre hameaux de granit, chemins à

travers champs et sentiers creux typiques. Le parcours vous mène jusqu’aux bords de

Rance, au cœur de paysages authentiques et changeants. En chemin, la guide vous raconte

l’histoire du village au fil des siècles. Vous découvrez aussi les plantes sauvages et

comestibles qui accompagnent vos pas.

7 km de marche sur chemins. 2h30 à 3 heures .

Rue de Licouet Les chemins de la salicorne Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Balade villageoise et côtière à Plouër sur Rance Plouër-sur-Rance a été mis à jour le 2026-04-21 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme