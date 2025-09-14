BALADE VIN & FOLIES MONTPELLIÉRAINES Montpellier

BALADE VIN & FOLIES MONTPELLIÉRAINES

Impasse du Jeu de Ballon Montpellier Hérault

Tarif : 59 – 59 – EUR

Début : 2025-09-14

Balades dans le terroir viticole et Folies Montpelliéraines comprend la visite de la Cave du Chateau Flaugergues et dégustations

Départ à 14h30 et Retour vers 18h30

59€ Tout compris (Vélos, Balade, Visites, dégustations et notre guide) .

Impasse du Jeu de Ballon Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 43 16 49 28

English :

Wine walks and Folies Montpelliéraines include a visit to the Chateau Flaugergues winery and tastings

Departure at 2:30 pm and return around 6:30 pm

German :

Spaziergänge durch das Weinanbaugebiet und Folies Montpelliéraines beinhaltet den Besuch des Weinkellers von Chateau Flaugergues und Verkostungen

Abfahrt um 14:30 Uhr und Rückkehr gegen 18:30 Uhr

Italiano :

Passeggiate enologiche e Folies Montpelliéraines, con visita alla Cave du Chateau Flaugergues e degustazioni

Partenza alle 14.30 e ritorno intorno alle 18.30

Espanol :

Paseos del vino y Folies Montpelliéraines, incluyendo una visita a la Cave du Chateau Flaugergues y degustaciones

Salida a las 14.30 h y regreso sobre las 18.30 h

