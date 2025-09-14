BALADE VIN & FOLIES MONTPELLIÉRAINES Montpellier
BALADE VIN & FOLIES MONTPELLIÉRAINES Montpellier dimanche 14 septembre 2025.
BALADE VIN & FOLIES MONTPELLIÉRAINES
Impasse du Jeu de Ballon Montpellier Hérault
Tarif : 59 – 59 – EUR
Date : 2025-09-14
Début : 2025-09-14
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-14
Balades dans le terroir viticole et Folies Montpelliéraines comprend la visite de la Cave du Chateau Flaugergues et dégustations
Départ à 14h30 et Retour vers 18h30
59€ Tout compris (Vélos, Balade, Visites, dégustations et notre guide) .
Impasse du Jeu de Ballon Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 43 16 49 28
English :
Wine walks and Folies Montpelliéraines include a visit to the Chateau Flaugergues winery and tastings
Departure at 2:30 pm and return around 6:30 pm
German :
Spaziergänge durch das Weinanbaugebiet und Folies Montpelliéraines beinhaltet den Besuch des Weinkellers von Chateau Flaugergues und Verkostungen
Abfahrt um 14:30 Uhr und Rückkehr gegen 18:30 Uhr
Italiano :
Passeggiate enologiche e Folies Montpelliéraines, con visita alla Cave du Chateau Flaugergues e degustazioni
Partenza alle 14.30 e ritorno intorno alle 18.30
Espanol :
Paseos del vino y Folies Montpelliéraines, incluyendo una visita a la Cave du Chateau Flaugergues y degustaciones
Salida a las 14.30 h y regreso sobre las 18.30 h
