BALADE VIN & FOLIES MONTPELLIERAINES PAR MONTPEL’ À VÉLO

Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault

Tarif : 59 – 59 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Le Samedi 7 Février à 14h,

balade VIN & FOLIES MONTPELLIERAINES

Cette balade nous mènera à travers les folies Montpellieraines , nous aurons également le plaisir de visiter la cave du château de Flaugergues et de participer à d’une dégustation.

Le Samedi 7 Février à 14h,

balade VIN & FOLIES MONTPELLIERAINES

Cette balade nous mènera à travers les folies Montpellieraines , nous aurons également le plaisir de visiter la cave du château de Flaugergues et de participer à d’une dégustation.

59€ Tout compris (Balade, Vélo électrique, Visite, Dégustation, et notre Guide)

Réservation www.montpelavelo.fr ou Par Téléphone 07 43 16 49 28 .

Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 43 16 49 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saturday, February 7 at 2pm,

wINE & FOLIES MONTPELLIERAINES walk

This stroll will take us through the follies of Montpellier, and we’ll also have the pleasure of visiting the cellar of Château de Flaugergues and taking part in a wine tasting.

L’événement BALADE VIN & FOLIES MONTPELLIERAINES PAR MONTPEL’ À VÉLO Montpellier a été mis à jour le 2026-01-30 par 34 OT MONTPELLIER