BALADE & VINS Murviel-lès-Béziers

BALADE & VINS

12 avenue Edouard Bonnafé Murviel-lès-Béziers Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Balade conviviale au cœur des vignes à la Cave coopérative Les Coteaux de Rieutort de 8h30 à 18h00.

Découverte des paysages, du caveau et dégustation de vins. Petit-déjeuner offert,

2 parcours au choix (5 km ou 10 km), pause gourmande, 1 bouteille offerte. Participation 5 €. Repas sur réservation 15€.

Repas sur réservation 15€

Repas proposé par Braises et Délices d’Amandine (sandwich garni de jambon à la broche cuit au feu de bois de légumes confits et pommes de terre fraîiches, dessert, bananes flambées au rhum avec brioche perdu, caramélisée et glace.) .

12 avenue Edouard Bonnafé Murviel-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 37 87 51 contact@rieutort.com

English :

A friendly stroll through the vineyards at the Cave coopérative Les Coteaux de Rieutort from 8.30am to 6pm.

Discover the landscapes, the cellar and taste the wines. Complimentary breakfast,

2 routes to choose from (5 km or 10 km), gourmet break, 1 bottle offered. Participation 5 ?. Meal on reservation 15?.

