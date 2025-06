Balade « Visite de l’exposition « Coran » à la Médiathèque Jacques Demy et de la mosquée Osmanli » – Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes 3 juillet 2025 08:00

Balade « Visite de l’exposition « Coran » à la Médiathèque Jacques Demy et de la mosquée Osmanli » Jeudi 3 juillet, 10h00 Direction du patrimoine et de l’archéologie Gratuit, sur inscription

À travers une visite commentée de l’exposition « Le Coran, des histoires européennes » présentée à la Médiathèque Jacques Demy du 17 mai au 31 août 2025, explorez les interactions entre l’histoire européenne et celle du Coran. Le groupe se rendra ensuite à la mosquée turque Osmanli pour une découverte de l’histoire et de l’architecture du lieu. En fin de visite, vous serez invité.e à partager un repas à la mosquée (petite restauration sur place, pensez à apporter de quoi compléter votre pique-nique). Tout au long de cette balade, vous serez accompagné.e d’un agent de la Direction du patrimoine et de l’archéologie.

Visite proposée par Morgane Perrier de la Bibliothèque municipale et Mehmet Yurttapan de l’Association culturelle turque de Nantes.

Jauge limitée

Inscription obligatoire sur le site Internet Nantes Patrimonia ou au 07 64 51 66 75 (inscription au téléphone possible uniquement du lundi au vendredi hors jours fériés)

Durée estimée : 2h30 (dont environ 30 min de trajet en transport en commun entre les lieux de visite)

Direction du patrimoine et de l'archéologie 13 rue de Briord 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Visite organisée dans le cadre des Balades estivales patrimoniales Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne

@ Céline Jacq – Nantes Métropole