Balade viticole à Meursault une question de taille, regards sur une technique viticole Meursault, vignes Meursault

Balade viticole à Meursault une question de taille, regards sur une technique viticole

UNE QUESTION DE TAILLE • La taille de la vigne, un travail de fin d’hiver, est un geste décisif pour la récolte de l’année et pour l’avenir du vignoble. Entre coutume et progrès, cette technique de base d’apparence si simple révèle son importance fondamentale pour la viticulture et une large palette d’aspects inattendus. Après cette balade, vous ne regarderez plus les vignes de la même façon !

Vivez les climats de Bourgogne au rythme des saisons !

Découvrez les multiples facettes des vins et des vignobles de Bourgogne.

Je vous invite à une série inédite de visites guidées et de conférences thématiques consacrés aux Climats de Bourgogne, proposées tout au long de l’année, organisés en solo ou en collaboration avec des amis et partenaires. Suivez le guide, pour une expérience unique une fois ou, si le cœur vous en dit, tout au long de l’année, afin d’explorer sous un nouveau jour les trésors du vignoble bourguignon. .

