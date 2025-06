Balade viticole Rendez-vous en terroir connu ! – Wettolsheim 26 juin 2025 17:00

Balade viticole Rendez-vous en terroir connu ! Place du Général de Gaule Wettolsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Jeudi 2025-06-26 17:00:00

fin : 2025-08-28 19:00:00

2025-06-26

Visite guidée du vignoble de Wettolsheim, suivie d’une dégustation dans la cave du vigneron.

Balade commentée dans le vignoble de Wettolsheim suivie par une dégustation dans la cave du vigneron.

Place du Général de Gaule

Wettolsheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com

English :

Guided tour of the Wettolsheim vineyards, followed by a tasting in the winemaker’s cellar.

German :

Geführte Tour durch die Weinberge von Wettolsheim, gefolgt von einer Weinprobe im Keller des Winzers.

Italiano :

Visita guidata ai vigneti di Wettolsheim, seguita da una degustazione nella cantina del produttore.

Espanol :

Visita guiada a los viñedos de Wettolsheim, seguida de una degustación en la bodega del viticultor.

