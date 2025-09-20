Balade « Vous avez dit couleur ? » Vendée Vitrail (église St-Hilaire) Mortagne-sur-Sèvre

Balade « Vous avez dit couleur ? » Vendée Vitrail (église St-Hilaire) Mortagne-sur-Sèvre samedi 20 septembre 2025.

Réservation conseillée, nombre de place limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:45:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T15:45:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, Jeanne BODET, ex-conférencière en histoire de l’art et diplômée de l’école du Louvre vous propose une découverte haute en couleur.

Vendée Vitrail (église St-Hilaire) Mortagne-sur-sèvre, saint-hilaire, place de l’église Mortagne-sur-Sèvre 85290 Vendée Pays de la Loire 02 51 67 59 94 http://www.vendeevitrail.com Découverte ludique et interactive du Vitrail Entrée libre

Journées européennes du patrimoine 2025

© Romain NICOLAS – Atelier Kuryo