Balade VTT accompagnée parking église Chamesol

Informations pratiques

Chamesol

Balade VTT accompagnée

parking église Rue de l’Église Chamesol Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 09:30:00

fin : 2026-07-30 12:00:00

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-13 2026-08-27

Partez pour une balade VTT avec un accompagnateur en moyenne montagne et découvrez les paysages Jurassiens. Animation initiée par les communautés de communes. Randonnée de 20 à 25km. Sur réservation obligatoire. .

parking église Rue de l’Église Chamesol 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 11 88

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English : Balade VTT accompagnée

L’événement Balade VTT accompagnée Chamesol a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER