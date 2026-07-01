Balade VTT accompagnée parking église Chamesol
jeudi 30 juillet 2026 · parking église · Chamesol
Informations pratiques
Chamesol
Balade VTT accompagnée
parking église Rue de l’Église Chamesol Doubs
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 09:30:00
fin : 2026-07-30 12:00:00
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-13 2026-08-27
Partez pour une balade VTT avec un accompagnateur en moyenne montagne et découvrez les paysages Jurassiens. Animation initiée par les communautés de communes. Randonnée de 20 à 25km. Sur réservation obligatoire. .
parking église Rue de l’Église Chamesol 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 11 88
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English : Balade VTT accompagnée
L’événement Balade VTT accompagnée Chamesol a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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