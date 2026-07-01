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AGENDA · Chamesol

Balade VTT accompagnée parking église Chamesol

jeudi 30 juillet 2026 · parking église · Chamesol

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
parking église
Adresse
Rue de l'Église
Ville
25190 Chamesol
Département
Doubs
Tarif
5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Chamesol

Balade VTT accompagnée

parking église Rue de l’Église Chamesol Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 09:30:00
fin : 2026-07-30 12:00:00

Date(s) :
2026-07-30 2026-08-13 2026-08-27

Partez pour une balade VTT avec un accompagnateur en moyenne montagne et découvrez les paysages Jurassiens. Animation initiée par les communautés de communes. Randonnée de 20 à 25km. Sur réservation obligatoire.   .

parking église Rue de l’Église Chamesol 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 11 88 

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English : Balade VTT accompagnée

L’événement Balade VTT accompagnée Chamesol a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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