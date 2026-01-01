Balade VTT sur les sommets Orbey
Balade VTT sur les sommets Orbey vendredi 2 janvier 2026.
Balade VTT sur les sommets
348 Le Lac Blanc Orbey Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-01-02 14:00:00
fin : 2026-01-02 16:00:00
Date(s) :
2026-01-02 2026-01-03
Profitez d’une sortie VTT au grand air dans le secteur du Lac Blanc. Vous êtes encadrés par une guide accompagnateur professionnel.
Participez à une balade en VTT guidé par un moniteur de vélo.
C’est par une ascension légère à vélo de 6km à vélo que commencera la balade d’une distance totale de 15 à 20km. C’est à pied que nous atteindrons le sommet après 10 minutes de marche.
Le retour s’effectue à vélo Vtt par des pistes faciles.
Programme:
20 minutes à 30 minutes de pédalage léger sur chemin et route carrossable suivie d’une marche de 2×10 minutes vers le point culminant de la station.
Retour par 30 minutes de vélo.
Distance 15 et 20km 120m D+ à vélo.
Marche de 1,4km 80m D+.
Boissons chaudes offertes au retour.
Matériel inclus, vélo et casque.
Possibilité d’utilisation d’un E-bike tire vélo pour les enfants remorques.
Location en complément, chaussures chaudes, gants et E-bike .
348 Le Lac Blanc Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 33 78 loisirsgo@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Enjoy a mountain bike outing in the fresh air of the Lac Blanc area. You’ll be accompanied by a professional guide.
L’événement Balade VTT sur les sommets Orbey a été mis à jour le 2025-12-29 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg