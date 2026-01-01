Balade VTT sur les sommets Orbey

Balade VTT sur les sommets

348 Le Lac Blanc Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-02 14:00:00

fin : 2026-01-02 16:00:00

Date(s) :

2026-01-02 2026-01-03

Profitez d’une sortie VTT au grand air dans le secteur du Lac Blanc. Vous êtes encadrés par une guide accompagnateur professionnel.

Participez à une balade en VTT guidé par un moniteur de vélo.

C’est par une ascension légère à vélo de 6km à vélo que commencera la balade d’une distance totale de 15 à 20km. C’est à pied que nous atteindrons le sommet après 10 minutes de marche.

Le retour s’effectue à vélo Vtt par des pistes faciles.



Programme:

20 minutes à 30 minutes de pédalage léger sur chemin et route carrossable suivie d’une marche de 2×10 minutes vers le point culminant de la station.

Retour par 30 minutes de vélo.

Distance 15 et 20km 120m D+ à vélo.

Marche de 1,4km 80m D+.

Boissons chaudes offertes au retour.

Matériel inclus, vélo et casque.

Possibilité d’utilisation d’un E-bike tire vélo pour les enfants remorques.

Location en complément, chaussures chaudes, gants et E-bike .

348 Le Lac Blanc Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 33 78 loisirsgo@gmail.com

English :

Enjoy a mountain bike outing in the fresh air of the Lac Blanc area. You’ll be accompanied by a professional guide.

