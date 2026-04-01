Balade zinzin sur les sons de la nature Bibliothèque Universitaire de Montigny-lès-Metz Montigny-lès-Metz

Balade zinzin sur les sons de la nature

Bibliothèque Universitaire de Montigny-lès-Metz 16 rue de la Victoire Montigny-lès-Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-24 16:00:00

fin : 2026-04-24 17:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Dans le cadre de la JACES 2026 de l’INSPÉ de Lorraine, participez à un spectacle-déambulation sur le campus de Montigny-lès-Metz (en extérieur dans les jardins ou en intérieur dans les locaux du centre pilote La main à la pâte en fonction de la météo) intitulé Balade zinzin sur les sons de la nature avec le comédien Maxime Le Moing.

Spectacle sur les sons de la nature, déambulation théâtralisée et sonore dans les jardins de l’INSPÉ, plus particulièrement dans le jardin pédagogique. Entre les papillons qui ronflent, les escargots délinquants, les mouches lubriques, les lichens qui se prennent pour des baleines, ou les lampadaires qui sonnent comme des plantes aquatiques, suivez Maxime, un guide nature adepte du naturalisme Schlag ! Grand promeneur écoutant, il vous fera écouter un univers sonore drôle et étonnamment vrai !

L’accès au spectacle se fait sur inscription obligatoirement par mail.

Départ de la B.U. Montigny-lès-Metz.Tout public

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Bibliothèque Universitaire de Montigny-lès-Metz 16 rue de la Victoire Montigny-lès-Metz 57950 Moselle Grand Est lydie.cuny@univ-lorraine.fr

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English :

As part of INSPÉ de Lorraine’s JACES 2026 event, take part in a strolling show on the Montigny-lès-Metz campus (outdoors in the gardens or indoors on the premises of the La main à la pâte pilot center, weather permitting) entitled Balade zinzin sur les sons de la nature , with actor Maxime Le Moing.

A show on the sounds of nature, a theatrical and sonorous stroll through the INSPÉ gardens, and more particularly the educational garden. Between snoring butterflies, delinquent snails, lecherous flies, lichens that think they’re whales, or lampposts that sound like aquatic plants, follow Maxime, a nature guide adept at Schlag naturalism! A great listener and walker, he’ll introduce you to a world of sound that’s both funny and surprisingly real!

To enter the show, you must register by e-mail.

Departure from B.U. Montigny-lès-Metz.

L’événement Balade zinzin sur les sons de la nature Montigny-lès-Metz a été mis à jour le 2026-03-24 par AGENCE INSPIRE METZ