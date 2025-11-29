Balades 4X4 Quad dans le cadre du Téléthon rue Jean de Bourbon Yssingeaux
rue Jean de Bourbon Foyer Rural (départ) Yssingeaux Haute-Loire
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Le club yssingelais, qui réunit des passionnés des quads, SSV et 4×4, organise 2 balades 4×4 quad. Les bénéfices seront reversés à l’association française contre les myopathies.
rue Jean de Bourbon Foyer Rural (départ) Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 09 77 78
English :
The Yssingel club, which brings together enthusiasts of quads, SSVs and 4x4s, is organizing 2 4×4 quad rides. Profits will be donated to the French Muscular Dystrophy Association.
German :
Der Club Yssingelais, der Liebhaber von Quads, SSVs und Geländewagen vereint, organisiert zwei 4×4-Quad-Touren. Der Erlös geht an die französische Vereinigung gegen Myopathien.
Italiano :
Il club Yssingel, che riunisce gli appassionati di quad, SSV e 4×4, organizza 2 gite in quad. Il ricavato sarà devoluto all’Associazione francese per la distrofia muscolare.
Espanol :
El club Yssingel, que reúne a aficionados a los quads, SSV y 4×4, organiza 2 paseos en quad 4×4. Los beneficios se destinarán a la Asociación Francesa de Distrofia Muscular.
L’événement Balades 4X4 Quad dans le cadre du Téléthon Yssingeaux a été mis à jour le 2025-10-31 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire