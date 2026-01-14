BALADES A BORD D’UN BATEAU TRADITIONNEL DE LOIRE LE CINQUIEME VENT Chalonnes-sur-Loire

BALADES A BORD D’UN BATEAU TRADITIONNEL DE LOIRE LE CINQUIEME VENT

Laissez-vous conter la Loire, l’un des derniers fleuves sauvages d’Europe, ce grand fleuve de sable parfois mouillé , comme l’écrivait Jules Renard.

Les Chalandoux du Vème Vent, association de mariniers de Loire, vous proposent d’avril à fin octobre des croisières en gabarot au fil de la Loire. L’ objectif de permettre, à un large public, de se réapproprier ce grand fleuve et d’avoir un nouveau regard sur son importance culturel, patrimoniale, touristique et écologique.

Des balades thématiques sont programmées tout au long de l’été ,ApéroLoire au coucher du soleil, Echappées Belles , les 5 Sens, avec accords mets et vins ou bières, Faune, Flore et Îles de Loire, balade musicale, Le Monde de la Loire ( conférences sur le bateau archéologie, peintres de Loire…)

INFOS ET RÉSERVATION des balades: https://www.billetweb.fr/pro/gabarotc5v

Il est également possible de privatiser le Cinquième Vent pour une capacité totale de 30 personnes (anniversaire, cousinade, team building…), contact c5v49290@yahoo.fr

Horaires des départs variable selon la saison et les événements. Merci de bien vérifier l’horaire sélectionné et votre e-billet. .

Let us tell you about the Loire, one of Europe?s last wild rivers, this great river of sometimes wet sand , as Jules Renard wrote.

