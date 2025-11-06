Balades à poney dans la cité sourdine Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Et si les petits découvraient la cité du cuivre autrement ? Parcourez les rues médiévales de Villedieu-les-Poêles à dos de poney avec le centre équestre de la Chapelle-Cécelin ! Les enfants feront une balade ludique de la ville, accompagnés en main d’un moniteur.
Au départ de l’Office de tourisme, 4 créneaux de 30min sont proposés 14h30, 15h, 15h30 et 16h. Places limitées à 4 enfants par créneau. Durée 20min. Payant. Réservations auprès de l’Office de tourisme de Villedieu Intercom 02 33 61 05 69 ou contact@villedieutourisme.fr .
Villedieu-les-Poêles 8 place des Costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 61 05 69 contact@villedieutourisme.fr
