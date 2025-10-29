Balades à Poney et goûter au coin du feu Sénaillac-Lauzès
Balades à Poney et goûter au coin du feu Sénaillac-Lauzès mercredi 29 octobre 2025.
Balades à Poney et goûter au coin du feu
2116 route d’orniac Sénaillac-Lauzès Lot
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29 15:00:00
fin : 2025-10-29
Date(s) :
2025-10-29
Les vacances d’automne approchent et nous avons préparé un événement spécial à ne pas manquer ! Offrez à vos enfants une journée inoubliable à poney, suivie d’un délicieux goûter au coin du feu !
Les vacances d’automne approchent et nous avons préparé un événement spécial à ne pas manquer ! Offrez à vos enfants une journée inoubliable à poney, suivie d’un délicieux goûter au coin du feu ! .
2116 route d’orniac Sénaillac-Lauzès 46360 Lot Occitanie +33 6 25 54 04 51
English :
With the autumn vacations just around the corner, we’ve put together a special event you won’t want to miss! Treat your children to an unforgettable day on the pony, followed by a delicious afternoon snack by the fire!
German :
Die Herbstferien stehen vor der Tür und wir haben ein besonderes Ereignis vorbereitet, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten! Gönnen Sie Ihren Kindern einen unvergesslichen Tag auf dem Ponyhof, gefolgt von einem leckeren Snack am Kamin!
Italiano :
Con le vacanze autunnali alle porte, abbiamo organizzato un evento speciale da non perdere! Regalate ai vostri bambini una giornata indimenticabile sui pony, seguita da una deliziosa merenda davanti al fuoco!
Espanol :
Con las vacaciones de otoño a la vuelta de la esquina, hemos preparado un evento especial que no querrá perderse Regale a sus hijos un día inolvidable en el poni, seguido de una deliciosa merienda junto al fuego
L’événement Balades à Poney et goûter au coin du feu Sénaillac-Lauzès a été mis à jour le 2025-10-15 par OT Labastide-Murat