Balades à poney La Jeannette Pléneuf-Val-André
Balades à poney La Jeannette Pléneuf-Val-André vendredi 2 janvier 2026.
Balades à poney
La Jeannette Centre équestre La Jeannette Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-02 11:00:00
fin : 2026-01-03 11:30:00
Date(s) :
2026-01-02
Pour (re)découvrir l’équitation, le centre équestre La Jeannette vous propose des balades à poney pendant les vacances de fin d’année.
Renseignements et inscription auprès du centre équestre sur place ou par téléphone. .
La Jeannette Centre équestre La Jeannette Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 38 15 12 77
English :
L’événement Balades à poney Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2025-12-01 par Pléneuf-Val-André Tourisme