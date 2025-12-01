Balades à poney La Jeannette Pléneuf-Val-André

Balades à poney

La Jeannette Centre équestre La Jeannette Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-02 11:00:00

fin : 2026-01-03 11:30:00

Date(s) :

2026-01-02

Pour (re)découvrir l’équitation, le centre équestre La Jeannette vous propose des balades à poney pendant les vacances de fin d’année.

Renseignements et inscription auprès du centre équestre sur place ou par téléphone. .

La Jeannette Centre équestre La Jeannette Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 38 15 12 77

