Balades à Poney sur le Sentier d’Halloween Sénaillac-Lauzès

Balades à Poney sur le Sentier d’Halloween

2116 route d’orniac Sénaillac-Lauzès Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 10:00:00

fin : 2025-11-01 17:00:00

Date(s) :

2025-10-31

Une activité ludique et pleine de surprises au Westone Family’s Ranch, idéale pour les enfants qui aiment les poneys, la nature et les mystères d’Halloween !

2116 route d’orniac Sénaillac-Lauzès 46360 Lot Occitanie +33 6 25 54 04 51

English :

A fun activity full of surprises at Westone Family’s Ranch, ideal for children who love ponies, nature and Halloween mysteries!

German :

Eine spielerische Aktivität voller Überraschungen auf der Westone Family’s Ranch, ideal für Kinder, die Ponys, die Natur und die Geheimnisse von Halloween lieben!

Italiano :

Un’attività divertente e piena di sorprese al Westone Family’s Ranch, ideale per i bambini che amano i pony, la natura e i misteri di Halloween!

Espanol :

Una divertida actividad llena de sorpresas en el rancho de la familia Westone, ¡ideal para los niños amantes de los ponis, la naturaleza y los misterios de Halloween!

