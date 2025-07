Balades à vélo Centre Social Culturel et Municipal Rosa Parks Saint-Rambert-d’Albon

Balades à vélo Centre Social Culturel et Municipal Rosa Parks Saint-Rambert-d’Albon mercredi 16 juillet 2025.

Balades à vélo

Centre Social Culturel et Municipal Rosa Parks 19 avenue de Lyon Saint-Rambert-d’Albon Drôme

Début : Mardi 2025-07-16 09:30:00

fin : 2025-08-26 11:30:00

2025-07-16 2025-07-30 2025-08-13 2025-08-26

Coinaud, ViaRhôna, découverte du VAE, itinéraire combinée vélo + train… Venez découvrir les environs de St Rambert en pédalant !

Centre Social Culturel et Municipal Rosa Parks 19 avenue de Lyon Saint-Rambert-d’Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 78 95 53 contact@station-v.org

English :

Coinaud, ViaRhôna, VAE discovery, combined bike + train itinerary… Come and discover the St Rambert area by bike!

German :

Coinaud, ViaRhôna, Entdeckung des VAE, kombinierte Route Fahrrad + Zug… Entdecken Sie die Umgebung von St Rambert beim Radfahren!

Italiano :

Coinaud, ViaRhôna, scoperta della VAE, itinerario combinato bici + treno… Venite a scoprire i dintorni di St Rambert in bicicletta!

Espanol :

Coinaud, ViaRhôna, descubrir VAE, itinerario combinado bici + tren… ¡Venga a descubrir la región de St Rambert en bicicleta!

