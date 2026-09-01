Informations pratiques

Plourac’h

Balades animées

Mairie de Plourac’h Plourac’h Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 13:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

3 circuits au choix (3, 6, 9 ou 14km) pour découvrir des espaces naturels sensibles suivi d’un goûter et de plusieurs spectacles (théâtre, marionnettes africaines, danse acrobatique) .

Mairie de Plourac’h Plourac’h 22160 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 03 62

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English :

L’événement Balades animées Plourac’h a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol