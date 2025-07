Balades Apéro | Le village au fil de la Guirlande Parvis de l’église Bassac

Balades Apéro | Le village au fil de la Guirlande

Parvis de l’église 50 Rte de Condé Bassac Charente

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-07-21 17:00:00

fin : 2025-08-08

2025-07-21 2025-08-08 2025-08-24

Balade contée dans le village de Bassac se terminant par un apéro charentais avec des produits locaux.

Parvis de l’église 50 Rte de Condé Bassac 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 92 88 77 sandrine.richard75@gmail.com

English :

Storytelling stroll through the village of Bassac, ending with a Charentais aperitif featuring local produce.

German :

Erzählter Spaziergang durch das Dorf Bassac, der mit einem Aperitif aus der Charente mit lokalen Produkten endet.

Italiano :

Una passeggiata narrativa nel villaggio di Bassac che si conclude con un aperitivo Charentais a base di prodotti locali.

Espanol :

Un paseo narrativo por el pueblo de Bassac que termina con un aperitivo charentais a base de productos locales.

