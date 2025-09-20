Balades artistiques entre nature et culture Petit Moulin des Vaux de Cernay Cernay-la-Ville

Balades artistiques entre nature et culture Samedi 20 septembre, 12h30 Petit Moulin des Vaux de Cernay Yvelines

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T12:30:00 – 2025-09-20T14:30:00

Fin : 2025-09-20T12:30:00 – 2025-09-20T14:30:00

Partez pour une balade guidée autour du Petit Moulin des Vaux de Cernay, proposé par le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse. Au fil du sentier, découvrez les secrets de la végétation locale, les paysages façonnées par le temps… et laissez-vous inspirer par les histoires des peintres paysagistes qui, dès le XIXe siècle, ont posé leur chevalet ici, au coeur de cette nature préservée.

Le PNR soutient la FAG : La Fall Art Galerie du Petit Moulin des Vaux de Cernay.

Durée : 2h

Activité organisée par Solen – Guide Nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/balades-artistiques-entre-nature-et-culture-4418

Petit Moulin des Vaux de Cernay 3 route des Cascades 78720 Cernay-la-Ville Cernay-la-Ville 78720 Yvelines Île-de-France

Une promenade entre science, art et poésie, accessible à tous, pour voir le paysage autrement ! Nature Sortie nature

Solen