Balades artistiques – Printemps de Traverses Fabrique Dervallières (La) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-21 15:00 – 16:00

Gratuit : oui Tout public

A l’occasion du Printemps de Traverses, nous proposons le samedi 21 mars prochain 3 déambulations sensibles et artistiques sur le quartier Contrie-Dervallières-Zola, créées par les membres de la compagnie de théâtre La Réciproque.***Balade théâtralisée – par Jérémy Colas et Hélène VienneCette balade sensible propose de marcher ensemble pour redécouvrir les rues que nous croyons connaître.À travers leurs noms, nous interrogerons les mémoires visibles et invisibles qui façonnent nos paysages quotidiens.Les participant·es seront invité·es à imaginer, déplacer et réinventer symboliquement ces noms.Le dispositif ouvre un espace collectif où le regard, le corps et la parole transforment la perception du territoire.Il s’agit moins de changer les rues que de modifier la manière dont nous les habitons.Point de rdv : Jardins Familiaux de la Contrie (rue du Corps de garde / rue du Cormier) Balade sonore – par Enora Loaëc et Anne-Laure LejosneCartographie sonore et graphiqueEnora Loaec et Anne-Laure Lejosne vous invitent à tendre l’oreille, écouter, s’immerger dans la ville, la cartographier, la dessiner, afin de décentrer le regard et identifier les différentes strates sonores et espèces qui nous entourent.Dans ce parcours, elles vous mèneront à la rencontre d’êtres multiples, humains et autres qu’humains, qui (co)habitent et font vivre ces quartiers. Elles interrogent quelles actions et interactions sont mises en place pour permettre un mieux vivre ensemble entre espèces.Point de rdv : La Fabrique des Dervallières (19 Rue Jean Marc Nattier) Balade dansée – par Maëva Guillery et Iris Tlemsamani“Un lieu à chérir”Cette balade est une invitation à chérir les lieux en voie de transformation. Elle est une traversée poétique pour panser, prendre soin, avec une attention particulière accordée à la Cité Jardin sur le point d’être détruite en vue de sa reconstruction.Un temps pour convoquer sa matière sensible, considérer ce qui disparaît et en célébrer le devenir potentiel.On y évoquera ce que l’on laisse derrière soi et ce que l’on emporte le temps d’une marche. Pour que dans nos sillages se tissent des liens invisibles avec un lieu, et qu’avec tendresse nous ensemençions son futur.Point de rdv : Parc Potager de la Fournilière Informations pratiques La balade sonore est non accessible PMR. Elle impliquera de traverser des parcs, le terrain sera donc potentiellement glissant. Ce sera une marche active, impliquant plusieurs arrêts consécutifs. Chaussures de marche conseillées.Les balades dansée et théâtralisée sont accessibles PMR et aux poussettes.Toutes les balades sont accessibles aux enfants.Horaire et durée : départ 15h – 45min/1hLes 3 balades ont lieu en simultané.Suite de l’évènement : rdv à 16h à la Plaine de Jeux de la Durantière (musique, ateliers, buvette)Gratuit et ouvert à toustes.Une question ? Ecrivez-nous à residence.traverses@gmail.com :)

Fabrique Dervallières (La) Dervallières – Zola Nantes 44100

http://www.lafabrique.nantes.fr



