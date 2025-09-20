Balades attelées sur le domaine de Courboyer Maison du Parc Perche en Nocé

Balades attelées sur le domaine de Courboyer Maison du Parc Perche en Nocé samedi 20 septembre 2025.

Balades attelées sur le domaine de Courboyer

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Au rythme des pas des chevaux percherons avec les meneurs ; To biguin et Sylvie Martz, venez découvrir ou redécouvrir le domaine de Courboyer, son manoir du XVe siècle et ses caractéristiques naturelles.

Moyen ludique et pratique, l’attelage permet une meilleure accessibilité au site.

Balade payante, renseignements au 02 33 25 70 10 .

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10

English : Balades attelées sur le domaine de Courboyer

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Balades attelées sur le domaine de Courboyer Perche en Nocé a été mis à jour le 2025-09-09 par PNRP