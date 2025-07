Balades au fil de l’eau Sarrewerden

Balades au fil de l’eau Sarrewerden vendredi 1 août 2025.

Balades au fil de l’eau

16 rue des comtes de Nassau Sarrewerden Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-01 14:00:00

fin : 2025-08-24 16:00:00

Date(s) :

2025-08-01 2025-08-03 2025-08-08 2025-08-10 2025-08-14 2025-08-17 2025-08-22 2025-08-24

De Sarrewerden à Sarre-Union, découvrez la Sarre, son histoire, son patrimoine et sa richesse naturelle, lors de paisibles balades au fil de l’eau, en barque à fond plat. Une véritable immersion au cœur de la nature, dans un environnement calme et verdoyant !

A partir de 3 ans En juillet et août. Balades classiques et thématiques. Tarifs et renseignement disponibles à l’Office de Tourisme de l’Alsace Bossue. .

16 rue des comtes de Nassau Sarrewerden 67260 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 40 39 tourisme@alsace-bossue.net

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Balades au fil de l’eau Sarrewerden a été mis à jour le 2025-07-08 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue