Balades botaniques Place des Arcades Buis-les-Baronnies

Balades botaniques

Place des Arcades Cloître des Dominicains Buis-les-Baronnies Drôme

Dimanche 2025-07-13

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Partez à la découverte des plantes comestibles et médicinales de notre région. Départ du stand d’accueil Place du Marché (Arcades)

Place des Arcades Cloître des Dominicains Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 41 75 67 fetedutilleul@gmail.com

English :

Discover the edible and medicinal plants of our region. Departure from the welcome stand at Place du Marché (Arcades)

German :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise und lernen Sie die essbaren und medizinischen Pflanzen unserer Region kennen. Start am Empfangsstand Place du Marché (Arcades)

Italiano :

Scoprite le piante commestibili e medicinali della nostra regione. Partenza dallo stand di benvenuto in Place du Marché (Arcades)

Espanol :

Descubra las plantas comestibles y medicinales de nuestra región. Salida desde el stand de bienvenida de la Place du Marché (Arcades)

mis à jour le 2025-07-08